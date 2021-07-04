"Желто-синим" пришлось обходиться без одного из своих лидеров.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не смог выйти на поле в проигранном матче с Англией.

Малиновский не был включен в заявку на матч. По словам Шевченко, которого цитирует сайт УАФ, это связано с травмой.

"У Руслана травма, которая не позволила ему сыграть. Мы надеялись, что он восстановится за эти дни. У него очень болит приводящая мышца. Утром в день матча он попробовал свои силы, но не попал даже в заявку", - сказал тренер.

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До этого Малиновский играл во всех четырех матчах сборной Украины на Евро, но в игре со шведами выходил на поле со скамейки запасных.

Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Антон Дударь