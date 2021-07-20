Футбольный клуб "Львов" перед стартом чемпионата Украины презентовал новую эмблему.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Дизайн эмблемы был обновлен и осовременен, и при этом главные атрибуты (цвета, изображение льва и символ команды города) остались на месте.
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Синий и золотой цвета должны напоминать об Украине и Львове, а красный цвет – цвет команды "горожан".
"Лев на логотипе состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов, корона "царя зверей" – символ Даниила Галицкого, атрибут исторического достояния", - пояснили в клубе.
Сама же форма логотипа выполнена в форме щита.
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- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
- Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".
Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
Был утвержден календарь первого круга УПЛ.
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