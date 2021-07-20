Дизайн эмблемы ПФК "Львов" обновили.

Футбольный клуб "Львов" перед стартом чемпионата Украины презентовал новую эмблему.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Дизайн эмблемы был обновлен и осовременен, и при этом главные атрибуты (цвета, изображение льва и символ команды города) остались на месте.

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Синий и золотой цвета должны напоминать об Украине и Львове, а красный цвет – цвет команды "горожан".

"Лев на логотипе состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов, корона "царя зверей" – символ Даниила Галицкого, атрибут исторического достояния", - пояснили в клубе.

Сама же форма логотипа выполнена в форме щита.

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С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Был утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Олег Давыгора