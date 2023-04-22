Александр Зинченко сыграл свой 100-й матч в АПЛ.

В пятницу, 21 апреля, лондонский "Арсенал" сенсационно потерял очки против "Саутгемптона" в рамках 32-го тура АПЛ.

"Канониры" сыграли вничью со счетом 3:3 против главного аутсайдера английского первенства.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру с первых минут. На 72-й минуте его заменил Эдвард Нкетиа.

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Статистический портал WhoScored поставил украинскому футболисту 5,7 балла за эту игру.

Стоит отметить, что одна из худших оценок среди всех игроков "Арсенала". Меньше получил только голкипер Аарон Рэмсдейл - 5,1. Самый высокий балл получил Букайо Сака - 8,7.

За время проведенное на поле Александр Зинченко нанес 1 удар мимо ворот, сделал 1 успешную попытку дриблинга, выиграл 2 единоборства, сделал 71 передачу (59 из них точны, 83%), 1 раз сфолил и заработал желтую карточку.

Добавим, что матч против "Саутгемптона" стал 100 для Александра в рамках АПЛ: 76 игр он провел в составе "Манчестер Сити" и 24 - за "канониров".

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл 30 матчей в составе "Арсенала" во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 голевых передачи.

После 32 туров "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. У "Манчестер Сити", который идет вторым, 70 очков, но на два матча сыграно меньше.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити". Эта игра может решить исход чемпионской гонки в чемпионате Англии. Поединок состоится 26 апреля.

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