"Арсенал" подарил возможность "Манчестер Сити" выйти на первое место в АПЛ.

В пятницу, 21 апреля, состоялся поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" противостоял "Саутгемптону".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и сенсационно завершилась вничью со счетом 3:3.

Счет в игре был открыт уже на 26-й секунде - вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл допустил грубую ошибку, чем воспользовался Карлос Алькарас, отправив мяч в сетку ворот. На 14-й минуте Тео Уолкотт удвоил преимущество "Саутгемптона". "Арсеналу" удалось сократить разрыв в счете на 20-й минуте, когда отличился Габриэл Мартинелли.

На 66-й минуте защитник "святых" Дуе Чалета-Цар забил третий мяч в ворота "Арсенала". Однако в концовке встречи "канонирам" удалось совершить камбэк и уйти от позорного поражения: голами отличились Мартин Эдегор и Букайо Сака.

"Арсенал" - "Саутгемптон" - 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90 - Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 71

"Арсенал": Рамсдейл, Б. Уайт, Голдинг, Габриэль, Зинченко (Нкетиа, 72), Эдегор, Парти, Виейра (Троссар, 57), Сака, Жезус, Мартинелли (Нельсон, 85)

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро, Алькарас (Лянко, 46), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 86), Эльюнусси, Уолкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулеман, 77)

Предупреждения: Зинченко, Диалло - Алькарас, Перро, Уокер-Питерс, А. Армстронг

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Арсенал" не может победить в чемпионате Англии три последних матча. Ранее "канониры" сыграли вничью против "Ливерпуля" и "Вест Хэма" с одинаковым счетом - 2:2.

Неудачные результаты сказались на турнирном положении "Арсенала". Подопечные Микеля Артеты по-прежнему сохраняют за собой первое место, набрав за 32 матча 75 очков. На втором месте идет "Манчестер Сити" с 70 очками, однако у "горожан" есть еще два матча в запасе.

"Саутгемптон", в свою очередь, прервал серию из трех поражений. Команда набрала 24 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити" (26 апреля), а "Саутгемптон" померяется силами с "Борнмутом" (27 апреля).

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