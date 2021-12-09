Болельщики разочарованы поражением "Динамо" в заключительном матче Лиги чемпионов.

В среду, 8 декабря, киевское "Динамо" сыграло свой последний матч в еврокубковом сезоне 2021/2022. Подопечные Мирчи Луческу в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях проиграли португальской "Бенфике" со счетом 2:0.

Футболистам киевского гранда так и не удалось одержать ни единой победы на стадии группового этапа ЛЧ, проиграв 5 из 6 матчей. Безусловно, такой результат не оставил довольными болельщиков "Динамо", которые выразили свое недовольство результатами своей команды в социальных сетях.

Серг Харков: Это наш уровень на сегодня. Когда не забивать в пустые и давать на пустые сопернику. Снова можно констатировать, что в "Динамо" сейчас два игрока уровня ЛЧ Шапаренко и Забарный. Есть еще группа игроков близких. Но прогресс за два года в качестве игры ощутим. Пробуем играть первым номером даже с грандами. Пока фрагментарно. Но после "Яблонцев" и других непонятных команд сейчас уровень чувствуется. Работать, работать и еще раз работать. Спать с мячом, а не с шмарами, тогда и будет результат.

Осип Бандура: Игра неплохая, результат отрицательный. Одни используют свои шансы, другие тратят, одни допускают ошибки и их соперник использует, другие того не делают. Это все говорит о мастерстве игроков, командной игре, которая и принесла "Бенфике" заслуженную победу.

Viktor Shuper: Второй тайм в принципе нормален, но не знают что с мячом делать. Надо дальше искать хорошего нападающего, ну или нормально наигрывать тех, кто есть. Может у кого получится нормально. Но на Супряге уже давно никаких надежд его надо продавать где-то и уже давно.

Ярослав Сухан: За вчерашнее поражение, в первую очередь, нужно поблагодарить инвалида Цыганкова, забивай на первых минутах гол, в пустые ворота и ход игры можно было кардинально изменить!!!

Читайте такжеВпервые за 17 лет: Барселона разгромно проиграла Баварии и опустилась в Лигу ЕвропыСлава вечно перспективному Цыганкову. Цена и уровень Цыганкова составляет не более 275$ + два мешка картофеля и в "Минай" к Селезневу.

За выступления в ЛЧ, половине инвалидов считающих себя футбольными мастерами, до весны вообще не платить з/п.

Василий Гуленко: Цыганкову нужно сходить в церковь. Это ему поможет.

Маруф Махмудов: Спасибо большое, любимый клуб. Мы, болельщики, "действительно" заслужили всего-навсего 1 мяч в этом евросезоне.

Петр Сенько: Из черной формы "Динамо" "Шериф" не получился! Очередной позор столичной команды! Забивать голы можно только в быстрых комбинациях, а игроки какие-то заторможены. Один живой и не спорный игрок – это Тимчик. А Цыганков давно уже не может попасть в ворота. Перехвалили. Команда молодая, а скорость игровая, как в команде ветеранов. Позор!

Игорь Покровщук: Игра не плохая начали смелее играть это уже радует.

Liv Eve: П******Ы, столицу Украины опозорили, калеки. Лучше бы "Левый берег" выступал в Лиге чемпионов, чем эти труппы.

Dmytro Bohdan: Это ваш максимум. 5 поражен и один забитый гол. Жесть просто! Играйте с "Ингульцами" и "Минаями". Там у вас хоть что-то получается.

Ivan Zakharchenko: Поздравляем Луческу с новым клубным антирекордом.

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"Динамо" не смогло одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Роман Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" в этой ЛЧ лишь один раз смогло забить гол - это сделал Денис Гармаш в ворота "Баварии".

"Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" проиграла "Баварии" в параллельном поединке (3:0) и опустилась в Лигу Европы.

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Владимир Медяник