Артем Милевский отметил, что футболисты оставляют здоровье на поле.

Экс-футболист "Динамо" Киев и сборной Украины Артем Милевский высказал свое мнение о зарплатах футболистов.

В интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" Милевский заявил, что не считает зарплату футболистов слишком высокой:

"Нет, не считаю слишком высокой. Всем, кто так говорит, я говорю - просто приедьте со мной потренируйтесь неделю, побудьте с нами, и вы просто не выживите. Скажете: "Я сдаюсь, я ничего не хочу", и все. Это просто нереальные нагрузки. Обычные люди этого не понимают и не поймут".

Милевский добавил, что футболисты отдают здоровье на футбольном поле.

"Везде в Европе футболисты получают большие деньги. Наверное, наши люди просто считают, что мы плохие футболисты, не умеем играть. У нас люди все знают, как что делать: как в футбол играть, петь, готовить...", - также отметил экс-футболист.

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Комментируя покупку "Феррари", Милевский сказал:

"Я зарабатывал деньги своим трудом на футбольном поле. У меня до сих пор колени болят, травмы... Чего только не было. Считаю, что я могу потратить деньги на "Феррари". Люди, наверное, этого не понимали и завидовали".

Напомним, недавно Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

Артем Милевский: карьера и достижения

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 ассиста).

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем". Этот клуб стал последним в его карьере.

С киевским "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. С "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды обладателем Суперкубка страны. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными скандалами за пределами поля.

Автор: Антон Дударь