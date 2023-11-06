"Оболонь" была близка к победе, но пропустила гол в концовке игры.

В понедельник, 6 ноября, состоялся поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Рух" принимал киевскую "Оболонь".

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась вничью.

Хозяева поля очень быстро повели в счете - на 3-й минуте игры гол с передачи Виталия Романа забил Илья Квасница. На 37-й минуте игры "Оболони" удалось отыграться - отличился Сергей Суханов. Ассистировал ему Олег Слободян.

Видео дня

В начале второго тайма "Оболонь" повела в счете - гол забил 20-летний нападающий "пивоваров" Игорь Краснопир. Удержать победу киевлянам не удалось. В концовке игры Ярослав Карабин забил второй мяч в ворота "Оболони" и спас "Рух" от фиаско.

"Рух" - "Оболонь" - 2:2

Голы: Квасница 3, Карабин 83 - Суханов 37, Краснопир 48

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюмен 63), Сапуга, Квасница, Рунич (Бренер 51), Пастух (Карабин 80), Теслюк (Соломон-Отабор 63)

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Прокопенко, Косовский, Слободян (Груша 60), Черненко (Фатеев 84), Суханов (Вовкун 78), Краснопир

Предупреждения: Слюбик 32, Эдсон 53, Роман 60, Квасница 70 - Прокопенко 87, Вовкун 90+5

"Рух" набрал 21 очко за 13 сыгранных матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Оболонь" с 13 баллами занимает 12-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Рух" встретится с одесским "Черноморцем", а "Оболонь" померяется силами с полтавской "Ворсклой".

Вас также могут заинтересовать новости: