Роберто Мартинес дал первое интервью в качестве наставника сборной Португалии.

Испанский специалист Роберто Мартинес дал первое интервью после назначения на должность главного тренера сборной Португалии.

В частности, 49-летний наставник высказался о перспективах в национальной команде звездного форварда португальцев Криштиану Роналду.

"Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил предложение, то понял, что это проект, который меня мотивирует.

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Рассчитываю ли я на Криштиану Роналду? Да. Все футбольные решения принимаются на местах. Я не принимаю решения в офисе. Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них.

Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе", - приводит слова Мартинеса издание A Bola.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала, сенсационно проиграв сборной Марокко (0:1). На мундиале в Катаре Криштиану сыграл пять матчей и забил один гол.

37-летний форварл начал ЧМ-2022 в стартовом составе Португалии, однако в матчах плей-офф против Швейцарии и Марокко выходил со скамейки запасных.

В составе сборной Португалии Роналду сыграл 196 матчей и забил 118 голов. Это рекордный показатель в истории футбола.

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