Испанский специалист Роберто Мартинес назначен на пост главного тренера национальной сборной Португалии по футболу.
По информации пресс-службы португальской команды, 49-летний тренер получил контракт до завершения ЧМ-2026.
В сборной Португалии испанский специалист заменил Фернанду Сантуша, который руководил национальной командой более восьми лет: с 2014 по 2022 год. На чемпионате мира 2022 года португальская команда потерпела сенсационное поражение в четвертьфинале от национальной команды Марокко (0:1).
Напомним, предыдущим место работы Мартинеса была сборная Бельгии. В декабре испанец покинул пост главного тренера "красных дьяволов" после провала на ЧМ-2022. Его команда заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой и не вышла в плей-офф мундиаля.
Главным достижением сборной Бельгии за период работы Мартинеса стало 3-е место на ЧМ-2018.
Также испанец работал главным тренером в английских клубах "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".
В отборе на Евро-2024 Португалия сыграет в группе J со Словакией, Исландией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной, Лихтенштейном. Квалификация начнется в марте 2023 года.