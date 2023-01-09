Роберто Мартинес нашел новое место работы после провала на ЧМ-2022 со сборной Бельгии.

Испанский специалист Роберто Мартинес назначен на пост главного тренера национальной сборной Португалии по футболу.

По информации пресс-службы португальской команды, 49-летний тренер получил контракт до завершения ЧМ-2026.

В сборной Португалии испанский специалист заменил Фернанду Сантуша, который руководил национальной командой более восьми лет: с 2014 по 2022 год. На чемпионате мира 2022 года португальская команда потерпела сенсационное поражение в четвертьфинале от национальной команды Марокко (0:1).

Видео дня

Напомним, предыдущим место работы Мартинеса была сборная Бельгии. В декабре испанец покинул пост главного тренера "красных дьяволов" после провала на ЧМ-2022. Его команда заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой и не вышла в плей-офф мундиаля.

Главным достижением сборной Бельгии за период работы Мартинеса стало 3-е место на ЧМ-2018.

Также испанец работал главным тренером в английских клубах "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".

В отборе на Евро-2024 Португалия сыграет в группе J со Словакией, Исландией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной, Лихтенштейном. Квалификация начнется в марте 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: