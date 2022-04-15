Часть девушек принудительно вывезли в Россию или на временно оккупированные части Донбасса.

Из блокадного Мариуполя российские оккупанты силой вывезли футболисток украинской команды "Мариупольчанка".

Об этом рассказала президент клуба Яна Винокурова, передает Настоящее время. По ее словам, часть девушек принудительно вывезли в Россию или на оккупированные РФ украинские земли. Остальные футболистки успели эвакуироваться в украинские города, а некоторые до сих пор прячутся от снарядов российских войск в подвалах Мариуполя.

"Кого смогла, забрала к себе домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана - кто с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора - они в России, их вывезли куда-то под Новоазовск (украинский город, который с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР" - ред). Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в Россию. Что они там будут делать - мы не знаем", - рассказала Винокурова.

Кроме того, она отметила, что часть осталась в подвалах. Кто-то находится в городах Украины, кто-то уехал в Румынию, Нидерланды.

"Как таковой команды нет. Когда наступит мир, мы обязательно вернемся", - сказала Винокурова.

На момент начала полномасштабной войны России против Украины "Мариупольчанка" занимала четвертое место в Высшей лиге женского чемпионата Украины.

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