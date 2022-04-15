Из блокадного Мариуполя российские оккупанты силой вывезли футболисток украинской команды "Мариупольчанка".
Об этом рассказала президент клуба Яна Винокурова, передает Настоящее время. По ее словам, часть девушек принудительно вывезли в Россию или на оккупированные РФ украинские земли. Остальные футболистки успели эвакуироваться в украинские города, а некоторые до сих пор прячутся от снарядов российских войск в подвалах Мариуполя.
"Кого смогла, забрала к себе домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана - кто с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора - они в России, их вывезли куда-то под Новоазовск (украинский город, который с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР" - ред). Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в Россию. Что они там будут делать - мы не знаем", - рассказала Винокурова.
Кроме того, она отметила, что часть осталась в подвалах. Кто-то находится в городах Украины, кто-то уехал в Румынию, Нидерланды.
"Как таковой команды нет. Когда наступит мир, мы обязательно вернемся", - сказала Винокурова.
На момент начала полномасштабной войны России против Украины "Мариупольчанка" занимала четвертое место в Высшей лиге женского чемпионата Украины.