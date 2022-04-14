Бывший клуб Андрея Ярмоленко "Боруссия" поможет восстановить стадион черниговской "Десны".

Разрушенный российскими оккупантами стадион футбольного клуба "Десна" в Чернигове поможет восстановить Германия и "Боруссия" Дортмунд.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Германия и дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко", – написал Ткаченко в Фейсбуке.

Напомним, Чернигов стал одним из эпицентров войны в Украине, которую развязала Россия 24 февраля. Оккупанты неоднократно наносили ракетные удары и авиабомбардировки и уничтожали все, что попадалось им на глаза. Футбольный стадион тоже стал "военным объектом" для захватчиков.

Добавим, что за дортмундскую "Боруссию" в сезоне 2017/18 выступал уроженец Черниговщины Андрей Ярмоленко. Авторитетное немецкое издание Bild называло Ярмоленко лучшим новичком Бундеслиги и лучшим игроком на старте чемпионата Германии.

Украинец сыграл за "шмелей" в 26 матчах во всех турнирах и набрал 12 очков по системе "гол+пас" (6 голов и 6 голевых передач).

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