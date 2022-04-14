Артур Уваров тщательно скрывал, что является сыном врага Украины.

Нападающий киевского "Динамо" U-19 Артур Уваров скрывал то, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича, внесенного в базу "Миротворца".

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

В сообщении отмечается, что "Динамо" провело внутреннее расследование и установило достоверность этой информации.

"Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в сокрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком", - говорится в сообщении.

В команде отметили, что с начала войны с российским окуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться об участии своего отца в военной агрессии против Украины.

Артур Уваров провел 6 матчей и отметился 2 голами в текущем чемпионате Украины U-19. По данным Transfermarkt, летом 2020 года форвард перешел в "Динамо" из академии "Шахтера".

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