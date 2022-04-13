Дубль Артема Беседина принес украинскому клубу победу.

Во вторник, 12 апреля, киевское "Динамо" одержало победу над "Легией" в первом матче благотворительного турне "Match for Peace! Stop the War!".

Противостояние завершилось уверенной победой "бело-синих" со счетом 3:1.

"Динамо" вышло вперед на 3-й минуте. Шапаренко с левого фланга навесил в центр, Цыганков в касание перевел за спины защитников, а Буяльский перекинул мяч через голкипера "Легии".

В начале второго тайма поляки ответили своим забитым голом - отличился Игорь Стржалек.

Спустя три минуты Артем Беседин снова вывел "Динамо" вперед, а впоследствии отличился дублем.

"Легия" - "Динамо" Киев - 1:3

Голы: Стржалек 54 - Буяльский 3, Беседин 57, 70

"Легия" (старт): Кикольски, Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович, Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич, Влодарчик

"Динамо": Бущан (Бойко, 62), Караваев (Кравченко, 46), Попов (Кендзера, 72), Сирота (Боль, 72), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Андриевский, 62), Буяльский (Кулач, 69), Шапаренко (Шепелев, 62), Антюх (Вербич, 46; Гармаш, 69), Цыганков (Бражко, 80), Ванат (Беседин, 46)

Предупреждения: Чипела (51), Головня (69) - Попов (69)

Обзор матча:

Стоит отметить, что это первая в истории "Динамо" победа над "Легией" (с пятой попытки).

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