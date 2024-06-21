Преступники ударили экс-футболиста пистолетом по голове и вынесли из дома ценные вещи.

В Италии воры проникли в дом легендарного футболиста, обладателя "Золотого мяча" Роберто Баджо. В этот момент экс-футболист как раз был дома и вместе с семьей смотрел матч Евро-2024.

Издание Corriere del Veneto узнало, что на дом титулованного футболиста, экс-игрока сборной Италии напала группа из пяти вооруженных людей. Нападение произошло вечером 20 июня, когда сборная Италии играла против Испании на Евро-2024. Грабители ворвались в дом Баджо в коммуне Альтавилла-Вичентина.

По информации издания, как только грабители зашли в дом, Баджо попытался остановить одного из них, но тот ударил его пистолетом по голове. После этого Баджо и его семью заперли в комнате.

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По данным итальянских СМИ, грабители вынесли из дома Баджо часы, драгоценности и деньги. Когда экс-футболист понял, что грабители ушли, выломал дверь и вызвал полицию.

Экс-футболиста отвезли в больницу, где наложили швы на лоб. Остальные члены семьи не пострадали. У Баджо и его супруги Андреины трое детей.

Кто такой Роберто Баджо

За всю карьеру Баджо выступал за многие именитые итальянские клубы, среди которых Фиорентина, Ювентус, Милан. Пик карьеры нападающего пришелся на начало 90-х. А в 1993 году он стал обладателем "Золотого мяча". Также Баджо признан одним из лучших игроков в истории футбола.

Баджо является двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии.

За сборную Италии он сыграл 56 матчей, в которых забил 27 мячей. В составе сборной он выиграл бронзу чемпионата мира 1990 года и серебро чемпионата мира 1994 года.

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