Чемпион Европы подписал контракт с худшей командой второго дивизиона Италии

Экс-игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье перешел в "Пескару", которая выступает в Серии В. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"После великолепного сезона 2011/2012, который остался в сердцах всех болельщиков бело-синих, и после карьеры на самом высоком уровне, Лоренцо решил вернуться и снова носить футболку Дельфино", - говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что Инсинье снова будет играть под 11-м номером. Срок соглашения с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26.
Инсинье уже играл за "Пескару" в сезоне-2011/2012 на правах аренды из "Наполи". Позже он вернулся в "Наполи", где стал ключевым игроком.
Вместе со сборной Италии Инсинье стал чемпионом Евро-2020. Всего в составе сборной он сыграл 54 матча и забил 10 голов.
В 2022 году итальянец начал играть за канадский "Торонто", пока осенью 2025 года он не получил статус свободного агента после завершения контракта.
Сейчас "Пескара" занимает последнее место в турнирной таблице Серии B. Следующий матч команда проведет 31 января против "Мантовы", которая находится на ступеньку выше.
