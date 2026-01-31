Чемпион Европы подписал контракт с худшей командой второго дивизиона Италии

Сейчас "Пескара" занимает последнее место в турнирной таблице Серии B.

Экс-игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье перешел в "Пескару", которая выступает в Серии В. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"После великолепного сезона 2011/2012, который остался в сердцах всех болельщиков бело-синих, и после карьеры на самом высоком уровне, Лоренцо решил вернуться и снова носить футболку Дельфино", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что Инсинье снова будет играть под 11-м номером. Срок соглашения с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Инсинье уже играл за "Пескару" в сезоне-2011/2012 на правах аренды из "Наполи". Позже он вернулся в "Наполи", где стал ключевым игроком.

Вместе со сборной Италии Инсинье стал чемпионом Евро-2020. Всего в составе сборной он сыграл 54 матча и забил 10 голов.

В 2022 году итальянец начал играть за канадский "Торонто", пока осенью 2025 года он не получил статус свободного агента после завершения контракта.

Сейчас "Пескара" занимает последнее место в турнирной таблице Серии B. Следующий матч команда проведет 31 января против "Мантовы", которая находится на ступеньку выше.

Другие новости футбола

Напомним, что ранее в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026.

Как свидетельствуют результаты жеребьевки, в следующей стадии Лиги чемпионов состоятся следующие матчи:

Португальская "Бенфика" украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова снова встретится с испанским грандом "Реал Мадрид".

"Монако" сыграет с "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) украинца Ильи Забарного.

Азербайджанский "Карабах" украинца Алексея Кащука сыграет против английского клуба "Ньюкасл".

Норвежский "Буде-Глимт" сыграет с итальянским "Интером".

Турецкий "Галатасарай" встретится с итальянским "Ювентусом".

Немецкая "Боруссия Дортмунд" встретится с итальянской "Аталантой".

Бельгийский "Брюгге" с испанским "Атлетико Мадрид".

Греческий "Олимпиакос" украинца Романа Яремчука с немецким "Байером".

Кроме того, ранее УЕФА определил лучший гол по итогам 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Победителем стал украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин. Трубин стал лишь 5-м вратарем, который отличился в матче Лиги чемпионов, а также первым, который вывел свою команду в плей-офф.

