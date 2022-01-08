Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье подписал контракт с "Торонто".
Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.
30-летний итальянец на 4 года подписал соглашение с командой из МЛС. Инсинье этот сезон доиграет в "Наполи", а с 1 июля присоединится к "Торонто" на правах свободного агента.
Лоренцо в Канаде будет зарабатывать 15 миллионов евро в год до уплаты налогов.
Инсинье провел 19 матчей за "Наполи" в текущем сезоне - забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
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Лоренцо Инсинье: карьера
- Инсинье выступает за "Наполи" с 2009 года. В его активе 416 поединков в составе неаполитанцев. По этому показателю он входит в четверку рекордсменов клуба. Лоренцо расположился также на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров команды - он забил 114 голов за "Наполи".
- Лоренцо дважды выигрывал Кубок Италии в составе "Наполи" и однажды Суперкубок страны.
- Инсинье сыграл 53 матча за национальную сборную Италии и отметился 10-ю забитыми мячами. Хавбек помог своей сборной стать чемпионами Европы-2020.
- Transfermarkt оценивает Лоренцо в 35 миллионов евро.