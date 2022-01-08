Лоренцо Инсинье выбрал экзотический вариант продолжения карьеры.

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье подписал контракт с "Торонто".

Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.

30-летний итальянец на 4 года подписал соглашение с командой из МЛС. Инсинье этот сезон доиграет в "Наполи", а с 1 июля присоединится к "Торонто" на правах свободного агента.

Лоренцо в Канаде будет зарабатывать 15 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Инсинье провел 19 матчей за "Наполи" в текущем сезоне - забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Лоренцо Инсинье: карьера