Киевское 'Динамо' официально меняет свою эмблему (фото)

Недавно клуб завоевал 30-й чемпионский титул.

Футбольный клуб "Динамо" официально объявил о смене своей эмблемы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.

Недавно "Динамо" завоевало 30-й чемпионский титул в своей истории. И теперь над эмблемой клуба появится еще одна звезда.

"30-е чемпионство в истории ФК "Динамо" Киев – событие историческое, эмоционально насыщенное и чрезвычайно символическое. Именно в самые тяжелые для страны времена, когда идет полномасштабная война, эта победа становится мощным сигналом веры, единства и надежды для всей Украины. Этот трофей – не только спортивное достижение. Это – победа, которую мы посвящаем тем, кто делает возможным само существование нашего настоящего. Именно поэтому над гербом нашего клуба появится третья звезда – звезда благодарности Вооруженным Силам Украины", – говорится в заявлении.

Видео дня

Новая эмблема:

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18 мая киевское "Динамо" официально стало чемпионом Украины по футболу в сезоне 2024/25.

Тем временем донецкий "Шахтер" попрощался с главным тренером Марино Пушичем и его тренерским штабом. Хорватский наставник работал в команде с октября 2023 года. Под его руководством "горняки" провели 71 матч, 44 из которых завершились победой.

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