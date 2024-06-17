Накануне российский триколор висел на трибунах во время поединка между Сербией и Англией.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить флаги Российской Федерации на матч между сборными Украины и Румынии в первом туре Евро-2024 по футболу. Об этом сообщил журналист и комментатор Роман Бебех.

По его словам, представителям Украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.

"Аквафреш мы уже видели на трибунах на стартовой игре турнира Германия - Шотландия", - говорится в сообщении. Видео дня

Российские флаги на Евро-2024

Как сообщал УНИАН, на открытии Евро-2024 неизвестные вывесили флаг России. Российские пропагандисты не пропустили такого события и восторженно отреагировали на такой поступок, "восхищаясь смелостью болельщиков".

Пока неизвестно, были ли эти флаги размещены россиянами, или другими болельщиками.

Правда, впоследствии во время матча между сборными Сербии и Англии в секторе с сербскими болельщиками вывесили российский флаг. Триколор был замечен в секторе с сербскими болельщиками

Вас также могут заинтересовать новости: