Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить флаги Российской Федерации на матч между сборными Украины и Румынии в первом туре Евро-2024 по футболу. Об этом сообщил журналист и комментатор Роман Бебех.
По его словам, представителям Украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.
"Аквафреш мы уже видели на трибунах на стартовой игре турнира Германия - Шотландия", - говорится в сообщении.Видео дня
Российские флаги на Евро-2024
Как сообщал УНИАН, на открытии Евро-2024 неизвестные вывесили флаг России. Российские пропагандисты не пропустили такого события и восторженно отреагировали на такой поступок, "восхищаясь смелостью болельщиков".
Пока неизвестно, были ли эти флаги размещены россиянами, или другими болельщиками.
Правда, впоследствии во время матча между сборными Сербии и Англии в секторе с сербскими болельщиками вывесили российский флаг. Триколор был замечен в секторе с сербскими болельщиками
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