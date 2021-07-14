Киевский клуб готовится к началу нового сезона.

"Динамо" продолжило свой второй летний учебно-тренировочный сбор матчем против швейцарского "Сьона", который почти возглавил летом 2020 года Мирча Луческу.

"Бело-синие" комфортно одолели соперника, забив оба своих гола в первом тайме. Свои ворота чемпионы Украины оставили неприкосновенными.

Жерсон Родригес не забил пенальти, но первым успел на добивание и "вколотил" изо всех сил мяч в сетку ворот, а вскоре и новичок киевлян Илья Шкурин удвоил преимущество. 21-летний белорус забил свой второй гол в двух спаррингах за "Динамо".

"Динамо" - "Сьон" - 2:0

Голы: Родригес, 24, Шкурин, 27

"Динамо": Бойко (Моргун, 78), Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68), Андриевский (Гармаш, 63), Шепелев (Коробенко, 63), Буяльский (Леднев, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46), Шкурин (Супряга, 46)

Полное видео матча опубликовал YouTube-канал "Динамо".

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне успели сыграть вничью с "Серветтом", где забил свой дебютный гол Илья Шкурин.

Начнет новый сезон УПЛ "Динамо" 31 июля домашним матчем против "Вереса".

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Автор: Артем Будрин