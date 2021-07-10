Румынский специалист был близок к тому, чтобы оказаться в Швейцарии.

Мирча Луческу, который недавно продлил контракт с киевским "Динамо", летом 2020 года мог возглавить швейцарский "Сьон".

Об этом Луческу рассказал в интервью blick.ch.

Тренер был близок к работе в Швейцарии, но "пандемия изменила все планы".

"Это правда, что я очень ценю президента "Сьона". Мы были на связи, но мое назначение не произошло. Потом снова общались весной. Из-за ковида приостановили чемпионат, переговоры тоже. Президент хотел, чтобы я принял клуб в начале сезона 2020/21. Он позвонил и попросил меня приехать в Сьон в течение четырех дней. В условиях пандемии было невозможно путешествовать так быстро. Мы прекратили попытки, но остались в хороших отношениях", - рассказал румын.

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"Если бы не было ковида, я бы тренировал "Сьон", - заявил Луческу.

При этом он подчеркнул, что этот вариант уже больше не будет актуален.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что изменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Антон Дударь