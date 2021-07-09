Илья Шкурин ближайший сезон проведет в составе чемпиона Украины.

"Динамо" оформило свой второй трансфер за день. Вслед за вингером ковалевского "Колоса", киевляне усилились 21-летним форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

Белорусский нападающий будет выступать за "бело-синих" на правах аренды до конца сезона 2021/22 с опцией выкупа. Шкурин полетит с командой на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Илья является воспитанником ФК "Витебск". В родной Беларуси Шкурин защищал цвета ФК "Витебск" и "Энергетика-БГУ".

В составе "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси 2019 года Илья забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на 5 голов.

В январе 2020 года Шкурин совершил трансфер в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 гола (все - в рамках российской Премьер-лиги).

Ранее Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко. В отместку Федерация исключила его из команды.

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Автор: Артем Будрин