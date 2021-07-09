Денис Антюх продолжит свою карьеру в составе "бело-синих".

Вингер ковалевского "Колоса" Денис Антюх официально пополнил состав действующего чемпиона Украины.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Атакующий полузащитник подписал контрактное соглашение на 4 года с "Динамо". 23-летний игрок хорошо зарекомендовал себя на просмотре и столичный клуб выкупил его контракт у "Колоса". Во время первых летних сборов, которые завершились 7 июля, Антюх забил 2 гола за "бело-синих".

О сумме трансфера пока что не известно, но по слухам Денис обошелся киевлянам в 500 000 евро. В прошлом сезоне Антюх сыграл за "Колос" 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Кроме Антюха на просмотре в "Динамо" сейчас находится воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.

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Денис Антюх: карьера

Антюх - воспитанник "Нефтяника-Укрнафты". За первую команду ахтырского клуба он выступал с 2015 по 2018 год.

В 2018-м Денис пополнил состав "Колоса", в 2019 году он ездил в аренду в "Балканы". За "Колос" Антюх в общей сложности провел 48 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-ю результативными передачами.

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Автор: Артем Будрин