Киевляне провели завершающий поединок на первом сборе.

Киевское "Динамо" завершило свой первый летний сбор результативным поединком против швейцарской команды "Люцерн", которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Швейцарии.

Подопечные Мирчи Луческу по ходу игры проигрывали 3:1, но смогли за последние 10 минут встречи вырвать ничью. Отметим, что второй гол киевлян в матче забил Денис Антюх, который покинул "Колос" и находится на просмотре в "Динамо".

Последний мяч в игре забил старожил "бело-синих" Денис Гармаш и установил ничью на табло.

Напомним, что на этом сборе "Динамо" также устроило феерическую "зарубу " с другой швейцарской командой.

"Динамо" - "Люцерн" - 3:3

Голы: Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 - Соргич, 9, 63, Угринич, 16

"Динамо": Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов, Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46), Андриевский (Гармаш, 73), Шепелев, Родригес (Кулач, 73), Буяльский (Цитаишвили, 82), де Пена (Леднев, 46), Супряга (Антюх, 61)

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео игры.

"Динамо": подготовка к сезону

Сбор киевского "Динамо" в Швейцарии стартовал 28 июня. Он продлится по 7 июля. Второй сбор команды пройдет с 10 по 20 июля.

В Швейцарию в составе "Динамо" отправилось 29 футболистов. В том числе на просмотре находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.

Начнет "Динамо" официальный новый сезон УПЛ 31 июля домашним матчем против "Вереса".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин