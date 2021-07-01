Динамо в результативном матче сыграло вничью с вице-чемпионом Швейцарии (видео)

Киевляне и "Базель" забили по четыре гола.

Киевское "Динамо" провело первый контрольный матч на подготовительном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу играла против местного "Базеля". Матч получился результативным и завершился со счетом 4:4. В составе "Динамо" голом отметился новичок команды Денис Антюх, а также отличился полузащитник Андрей Коробенко, находящийся на просмотре. YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча. Читайте такжеШахтер одержал разгромную победу в первом матче с новым тренером (видео) "Динамо" - "Базель" - 4:4 Гол: Антюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66 - Касами, 36, Кабрал, 45 (с пенальти), 60, Маршан, 82 "Динамо" (1-й тайм): Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга (Ванат, 35) "Динамо" (2-й тайм): Бойко (Моргун, 76), Вивчаренко, Шабанов, Кравченко, Сидклей, Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш, Леднев, Цитаишвили, Родригес, Ванат (Кулач, 62) "Динамо": подготовка к сезону Сбор киевского "Динамо" в Швейцарии стартовал 28 июня. Он продлится по 7 июля. Второй сбор команды пройдет с 10 по 20 июля.

В Швейцарию в составе "Динамо" отправилось 29 футболистов. В том числе на просмотре находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.

В рамках сбора "Динамо" проведет еще три спарринга: 3 июля против швейцарской "Лозанны", 5 июля (соперник пока неизвестен) и 7 июля против швейцарского "Люцерна".

В новом сезоне "Динамо" стартует 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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