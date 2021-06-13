Андрей Шевченко определился с основным составом исполнителей на поединок.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Нидерландов на матч Евро-2020, который пройдет на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина.

Составы команд

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст

Напомним, тренерский штаб сборной Украины не включил в заявку на эту игру Виктора Цыганкова (он травмирован), Романа Безуса и Георгия Судакова.

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Нидерланды - Украина: перед матчем

Матч Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме 13 июня. Начало - в 22.00.

Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина более сильного не обнаружили - 1:1.

Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.

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Автор: Артем Будрин