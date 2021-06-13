Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина.
Как сообщил официальный сайт УАФ, в заявку на эту игру не попали три футболиста. Это лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который не успел восстановиться после травмы, а также полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и хавбек "Гента" Роман Безус.
Заявка сборной Украины:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.
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Также стало известно, что Украина проведет этот матч в синей форме.
Нидерланды - Украина: перед матчем
- Матч Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме 13 июня. Начало - в 22.00.
- Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.
- Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.
- Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.
- Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.
- Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.
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