Сборной Нидерландов достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Во вторник, 29 ноября, в рамках третьего тура группового турнира чемпионата мира по футболу сборная Катара сыграет против национальной команды Нидерландов.

Поединок пройдет на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Сборная Катара уже потеряла шансы выйти из группы, проиграв два стратовых матча на турнире. В первом туре хозяева турнира уступили Эквадору (0:2), а во втором туре потерпели поражение в дуэли с Сенегалом (1:3).

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Сборная Нидерландов в первом туре выиграла у Сенегала (2:0), а во втором сыграла вничью с Эквадором (1:1) и все еще продолжает борьбу за путевку в 1/8 финала ЧМ-2022. Чтобы выйти в плей-офф команде Луи ван Гала достаточно не проиграть Катару.

Перед игрой третьего тура в активе сборной Нидерландов 4 очка, они идут на первом месте в группе. Также 4 очка имеет Эквадор, который расположился на второй строчке. Сенегал с тремя очками - третий. Сборная Катара занимает последнюю строчку.

Нидерланды - Катар: прогноз

Букмекеры считают сборную Нидерландов безоговорочным фаворитом матча с Катаром.

На успех европейской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время победа и ничья Катара расцениваются как чудо - коэффициенты 17,00 и 7,10 соответственно.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,11. Гол Нидерландов оценивают в 1,05, а на то, что отличится сборная Катара можно поставить с коэффициентом 1,99.

Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом матча будет победа сборной Нидерландов со счетом 2:0. Коэффициент на такое событие - 6,40.

Нидерланды - Катар: трансляция

На территории Украины поединок сборных Нидерландов и Катара в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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