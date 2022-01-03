В первый день нового года было официально объявлено о трансфере левого защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в английский "Эвертон".
Кадровой потерей для киевского гранда этот трансфер судя по всем не стал, поскольку "бело-синие" довольно быстро нашли футболиста на замену Миколенко, причем им не пришлось тратить ни копейки.
"Динамо" вернуло в клуб Владислава Дубинчака, который выступал на правах аренды за "Днепр-1". Об этом сообщил агент футболиста Александр Карпов.
Таким образом киевский клуб решил проблему с комплектацией состава, в частности позиции левого защитника.
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Владислав Дубинчак: карьера
- Дубинчак является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду "бело-синих" в официальных матчах не играл.
- Сдавался в аренды в "Арсенал" (29 поединков) и "Карпаты" (20 игр).
- Последние полтора года провел на правах аренды в "Днепре-1". За этот клуб сыграл 43 матчах во всех турнирах и отдал 7 голевых передач.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.