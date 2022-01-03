Киевский клуб отозвал из аренды Дубинчака из "Днепра-1".

В первый день нового года было официально объявлено о трансфере левого защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

Кадровой потерей для киевского гранда этот трансфер судя по всем не стал, поскольку "бело-синие" довольно быстро нашли футболиста на замену Миколенко, причем им не пришлось тратить ни копейки.

"Динамо" вернуло в клуб Владислава Дубинчака, который выступал на правах аренды за "Днепр-1". Об этом сообщил агент футболиста Александр Карпов.

Таким образом киевский клуб решил проблему с комплектацией состава, в частности позиции левого защитника.

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