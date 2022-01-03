Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков осуществил мечту сына погибшего полицейского.
По приглашению Патрульной полиции Киева 24-летний футболист посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей, сообщает официальный сайт Нацполиции Киева.
Читайте также"Они были впечатлены моей игрой": игрок Динамо подтвердил интерес к нему со стороны БаварииЕще перед Днем святого Николая 9-летний Даниил признался, что мечтает получить футболку Цыганкова. Парень 2 года занимается футболом и фанатеет от Виктора. Столичные полицейские решили осуществить мечту мальчишки и связались с Цыганковым, который нашел время и возможность для визита в управление полиции.
Хавбек "Динамо" пообщался с парнем, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.
Мальчик был приятно удивлен неожиданной встречей и с интересом расспрашивал футболиста о его карьере. Данилко пообещал стать футбольным чемпионом, как и его кумир.
Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"
- Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".
- Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".
- Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.
- В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 213 матчей, в которых отметился 85 забитыми голами и 58 ассистами.
- Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" со времен независимости Украины, по этому показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).