Цыганков посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли.

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков осуществил мечту сына погибшего полицейского.

По приглашению Патрульной полиции Киева 24-летний футболист посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей, сообщает официальный сайт Нацполиции Киева.

Читайте также"Они были впечатлены моей игрой": игрок Динамо подтвердил интерес к нему со стороны БаварииЕще перед Днем святого Николая 9-летний Даниил признался, что мечтает получить футболку Цыганкова. Парень 2 года занимается футболом и фанатеет от Виктора. Столичные полицейские решили осуществить мечту мальчишки и связались с Цыганковым, который нашел время и возможность для визита в управление полиции.

Хавбек "Динамо" пообщался с парнем, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.

Мальчик был приятно удивлен неожиданной встречей и с интересом расспрашивал футболиста о его карьере. Данилко пообещал стать футбольным чемпионом, как и его кумир.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"