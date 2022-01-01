Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко перебрался из киевского "Динамо" в английский "Эвертон".
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
22-летний Миколенко стал первым игроком "ирисок" в январском трансферном окне.
Украинец подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.
Миколенко будет выступать за "Эвертон" под игровым номером 19. Напомним, в Киеве он играл с числом 16 на спине.
"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол - это то место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры.
Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок.
Я очень рад возможности сыграть перед болельщиками "Эвертона". Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными.
У "Эвертона" невероятные фанаты, перед которыми я чувствую большую ответственность", - сказал Миколенко в интервью клубному сайту "Эвертона".
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро.
Читайте такжеГоловокружительная сумма: стало известно, какую зарплату клуб АПЛ предложил игроку Динамо - СМИВиталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.