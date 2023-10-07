На вопрос, хотел ли Усик принять участие в поединке в качестве футболиста, он ответил, что "хотелось, но еще пока не могу".

Звездный боксер Александр Усик, который является игроком житомирского "Полесья", высказался о победе своего клуба над киевским "Динамо" в матче УПЛ.

"Конечно, это была невероятная игра. Очень круто ребята играли с обеих сторон, но "Полесье" немножко лучше — 3:2. Мы видим, что "Полесье" играло, мне кажется, более 10 минут в меньшинстве, но они хорошо защищались и это — победа. Это невероятно круто, ребята на подъеме, Слава Богу!", - сказал Усик для официального сайта "Полесье".

Усик отметил, что он до конца верил в команду.

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"Сегодня утром, когда ходил на службу, молился, то я ехал на игру и знал, что будет все хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не надо нам легко. Все невероятно", - добавил действующий чемпион мира по боксу.

На вопрос, хотел ли Усик принять участие в поединке в качестве футболиста, он ответил, что "хотелось, но еще пока не могу".

Напомним, что в 10-м туре УПЛ "Полесье" дома принимало "Динамо" и одержало победу над "бело-синими" со счетом 3:2. Интересно, что житомиряне уступали по ходу игры и были в меньшинстве, но все равно добыли сенсационно три очка. За команду Мирчи Луческу отличился Виталий Буяльский, а за хозяев поля - Борис Крушинский, Артем Козак и Филипп Будковский.

Добавим, что в июле этого года обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик стал официально игроком футбольного клуба "Полесье".

В феврале 2022 года Усик дебютировал в профессиональном футболе, сыграв на турнире Winter Cup.

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