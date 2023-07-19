Александр Усик подписал с "Полесьем" контракт на один сезон.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик стал игроком футбольного клуба "Полесье".

Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.

Звездный боксер подписал контракт с "Полесьем" сроком на один год. Финансовые подробности соглашения пока не разглашаются.

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В составе житомирского клуба Александр Усик будет играть под 17-м номером.

Александр Усик уже играл за "Полесье". В феврале 2022 года он дебютировал за житомирский клуб в поединке против "Вереса" в рамках турнира Winter Cup. Игра завершилась победой "Полесья" со счетом 2:1.

Отметим, что "Полесье" в следующем сезоне будет играть в украинской Премьер-лиге. Житомирский клуб в прошлом сезоне занял первое место в Первой лиге и вышел в элитный дивизион.

В первом туре УПЛ "Полесье" сыграет против "Вереса". Матч запланирован на 28 июля.

Напомним, 26 августа Александр Усик проведет бой против британского боксера Даниэля Дюбуа. Поединок пройдет на "Tarczynski Arena" в польском Вроцлаве.

В послужном списке украинского боксера 20 побед (13 - нокаутом) в 20 боях на профессиональном ринге.

Свой предыдущий бой Усик провел в августе прошлого года. В реванше украинец раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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