10 октября россияне выпустили 83 ракеты по разным городам Украины.

В понедельник, 10 октября, вся Украина очнулась под массовые обстрелы российских оккупантов.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, россияне выпустили 83 ракеты, из которых 43 сбили украинские силы противовоздушной обороны.

Донецкий "Шахтер" в своем Twitter опубликовал последствия обстрела столицы и обратился к украинцам.

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"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России. Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с "Реалом", когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в сообщении пресс-службы "горняков".

Добавим, что в рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Реала". Игра состоится во вторник, 11 октября, на Муниципальном стадионе в Варшаве. "Горняки" последнюю неделю тренируются в Польше.

Шахтер: выступления в Лиге чемпионов-2022/2023

"Горняки" в первом туре группового турнира сенсационно обыграли немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. "Реал" в первом туре разобрался с "Селтиком" (3:0).

Во втором туре "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в номинально домашней игре (1:1). Команда Карло Анчелотти победила "Лейпциг" (2:0).

В третьем туре "Шахтер" на выезде уступил "Реалу" (1:2).

После трех туров "горняки" с 4 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 9 баллов. На третьей строчке с 3 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин лидирует в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по числу сейвов. Украинский голкипер отразил 19 ударов в трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов, 11 из которых пришлось на поединок с "Реалом".

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