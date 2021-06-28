"Фурия Роха" обыграла вице-чемпионов мира в драматическом поединке.

Сборная Испании стала пятым четвертьфиналистом Евро-2020, обыграв в 1/8 финала команду Хорватии. Матч прошел в Копенгагене.

Началась игра для испанцев крайне скверно. На 20-й минуте юный талантливый хавбек "Фурии Рохи" и "Барселоны" Педри с центра поля дал пас на своего вратаря, но это обернулось курьезным автоголом.

Впрочем еще до перерыва Испания смогла восстановить паритет. Постарался нападающий ПСЖ Пабло Сарабия. Во втором тайме забили представители АПЛ: сперва Сезар Аспиликуэта, а затем Ферран Торрес.

На 85-й минуте хорваты забили гол и поверили, что смогут спастись. Так и случилось: на 92-й минуте сработал "джокер" наставника Хорватии Златко Далича. Вышедший на замену Марио Пашалич подключился к атаке из глубины и головой замкнул подачу Мислава Оршича, который является автором второго забитого мяча Хорватии.

В овертайме Дани Ольмо, который когда-то защищал цвета загребского "Динамо", дважды ассистировал и принес победу Испании: сначала Альваро Мората, а затем Микель Оярсабаль отличились в воротах Хорватии с его передачи.

Хорватия - Испания - 3:5 (с учетом дополнительного времени)

Голы: Педри, 20 (автогол), Оршич, 85, Пашалич, 90+2 - Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ф. Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович (Брекало, 74), Ковачич (Будимир, 79), Модрич, Брозович, Влашич (Пашалич, 79), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46)

Испания: Симон, Гая (Альба, 78), Ляпорт, Э. Гарсия (Пау Торрес, 72), Аспиликуэта, Педри, Бускетс (Родри, 101), Коке (Руис, 78), Сарабия (Ольмо, 71), Мората, Ф. Торрес (Оярсабаль, 88)

Видео обзор первого тайма.

Видео гола Сезара Аспиликуэты.

Видео гола Феррана Торреса.

Видео гола Мислава Оршича.

Видео гола Марио Пашалича.

Хорватия - Испания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Мислав Оршич (оценка - 8,1).

В четвертьфинале Испания встретится с победителем пары Франция - Швейцария.

Сезар Аспиликуэта забил свой первый гол в футболке сборной Испании. Это был его 27-й поединок за национальную команду и он стал самым возрастным автором забитого мяча за "Фурию Роху" на чемпионатах Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин