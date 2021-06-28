Хорваты умудрились открыть счет во встрече даже не ударив в створ ворот.

В 1/8 финала Евро-2020 встречаются действующие вице-чемпионы мира Хорватия и традиционно крепкая Испания. После первого тайма счет 1:1.

Первый гол оказался чудаковатым. Испания умудрилась забить в собственные ворота с центра поля. Полузащитник "Барселоны" Педри выдал длинную передачу на собственного вратаря Унаи Симона, а того, очевидно, заслепило солнце и он не смог принять пас.

Таким образом, это уже девятый автогол на этом чемпионате Европы. Это суммарно столько же, сколько было в пятнадцати предыдущих розыгрышах турнира.

Видео.

А вот так Испания восстановила паритет.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин