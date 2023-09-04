Юрий Береза считает, что "Днепр-1" вылетел из еврокубков по вине Кучера и Красникова.

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился своим мнением о работе бывшего главного тренера команды Александра Кучера и экс-спортивного директора клуба Евгения Красникова.

По мнению Березы, "Днепр-1" вылетел из еврокубков по вине Кучера и Красникова.

"После проигрыша АЕКу (Ларнака) в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное понимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

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После этого я ему ни разу не звонил по телефону, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: "Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру". Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны.

Был момент, когда я не выдержал и сказал Русолу: "Вы уже что-то делайте с Кучером", но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: "А кто будет компенсировать потерю еврокубков?". У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу по поводу вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер - это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер - Красников - основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков.

Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления", - приводит слова Березы "Украинский футбол".

Напомним, Александр Кучер возглавил "Днепр-1" летом 2022 года. Под его руководством команда стала вице-чемпионом УПЛ в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне "Днепр-1" провально стартовал в УПЛ, а также вылетел из евркокубков. Сначала команда проиграла "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов, затем уступила пражской "Славии" в отборе Лиги Европы, а потом не смогла пройти "Спартак" из Трнавы в Лиге конференций.

Александр Кучер покинул пост главного тренера "Днепра-1" после сенсационного поражения от "Оболони" в 4-м туре УПЛ. Временно исполняющим обязанности наставника команды выполняет Валерий Городов.

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