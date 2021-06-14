Футболисты сборной Украины / фото REUTERS
Сборная Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 уступила сборной Нидерландов, но игра "желто-синих" не оставила равнодушных.
В том числе игра Украины понравилась некоторым российским болельщикам, которые решили сравнить ее со своей национальной командой.
Российский сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал подборку комментариев болельщиков. Вот некоторые из них:
- Украина проиграла, но проиграла достойно, не то что наши вчера.
- Хорошо играли, голы забили заслуженные, чуть не повезло. Игра огонь была. Все получится.
- Россия, учись, как надо играть! Молодцы, украинцы! Браво!
- У Зины был шанс. С такой игрой есть надежда выйти из группы. Не то что у наших валенков.
- Украина вообще в порядке! Вот как надо играть против сборных, которые заведомо на бумаге сильнее. Просто красавцы! Черчесову на заметку!
- Открытый атакующий футбол. Бельгия - другая команда, и сравнения здесь неуместны. Кстати, голландцев на Евро мы делали. Свежи еще в памяти те приятные моменты.
- Молодцы, это был футбол.
А вот самые заплюсованные комментарии в новости о матче на сайте sports.ru:
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- Завидую украинцам. Они хотя бы боролись, и боролись красиво. Не то что наши - все по системе...
- Молодцы украинцы, бились как могли, хорошо играли, жаль что проиграли, голландцы, конечно, выше уровнем, красивая была игра!
- Знаете, хоть и проиграли, обидно... Но, блин, все равно красавцы! Матч просто огонь!
- Они радуются нашим поражениям сродни национальному празднику, а я грустить должен. С чего бы это? В Конституции не написано, что я обязан болеть за сборную Украины по футболу.
Нидерланды - Украина: итоги матча
- Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.
- Нидерланды - Украина: видео всех голов матча
- После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.
- Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.
- Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.
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