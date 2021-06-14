В России "завидуют украинцам", которые в матче против топ-соперника показали характер.

Сборная Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 уступила сборной Нидерландов, но игра "желто-синих" не оставила равнодушных.

В том числе игра Украины понравилась некоторым российским болельщикам, которые решили сравнить ее со своей национальной командой.

Российский сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал подборку комментариев болельщиков. Вот некоторые из них:

Украина проиграла, но проиграла достойно, не то что наши вчера.

Хорошо играли, голы забили заслуженные, чуть не повезло. Игра огонь была. Все получится.

Россия, учись, как надо играть! Молодцы, украинцы! Браво!

У Зины был шанс. С такой игрой есть надежда выйти из группы. Не то что у наших валенков.

Украина вообще в порядке! Вот как надо играть против сборных, которые заведомо на бумаге сильнее. Просто красавцы! Черчесову на заметку!

Открытый атакующий футбол. Бельгия - другая команда, и сравнения здесь неуместны. Кстати, голландцев на Евро мы делали. Свежи еще в памяти те приятные моменты.

Молодцы, это был футбол.

А вот самые заплюсованные комментарии в новости о матче на сайте sports.ru:

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Завидую украинцам. Они хотя бы боролись, и боролись красиво. Не то что наши - все по системе...

Молодцы украинцы, бились как могли, хорошо играли, жаль что проиграли, голландцы, конечно, выше уровнем, красивая была игра!

Знаете, хоть и проиграли, обидно... Но, блин, все равно красавцы! Матч просто огонь!

Они радуются нашим поражениям сродни национальному празднику, а я грустить должен. С чего бы это? В Конституции не написано, что я обязан болеть за сборную Украины по футболу.

Нидерланды - Украина: итоги матча

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

Нидерланды - Украина: видео всех голов матча

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.

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Автор: Антон Дударь