Йожеф Сабо считает лучшим футболистом катарского мундиаля Антуана Гризманна.

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по футболу, победителем которого стала национальная сборная Аргентины.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, кого считает лучшим футболистом мундиаля.

"Для меня Гризманн стал открытием этого чемпионата мира. Я считаю его лучшим игроком мундиаля.

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Он сделал большой объем работы и стал незаменимым звеном в сборной Франции", - приводит слова Сабо FanDay.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции проиграла национальной команде Аргентины в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре официально был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Лучшим бомбардиром стал Килиан Мбаппе, забивший на турнире восемь голов.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Франция выигрывала планетарное первенство по футболу два раза.

Антуан Гризманн сыграл на катарском мундиале семь матчей в составе сборной Франции, в которых отдал 3 результативных передачи. Он был одним из ключевых игроков "Ле Бле" на этом чемпионате мира.

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