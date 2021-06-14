Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Георгий Бущан подвели итоги матча.

Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от сборной Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Игроков цитирует официальный сайт УАФ.

Андрей Ярмоленко:

"Конечно, был тяжелый поединок. Мы понимали, против кого мы играем. У нас был серьезный, сильный соперник. Все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в концовке".

Ярмоленко подчеркнул, что команде не хватило опыта:

"При счете 0:2 о возможном разгроме мы не думали. Мы думали, как нам забить гол, а затем сравнять счет и перевернуть игру. У нас получилось, мы забили первый мяч, потом второй. Конечно, какой-то мере нам не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Более опытная в такой ситуации лучше бы действовала на удержание счета. Что ж, будем учиться на ошибках. Это будет для нас хорошим уроком на будущее".

Александр Зинченко:

"Поражение всегда вызывает негативные эмоции. Однако из любых моментов нужно выжимать позитив. Даже если его нет, нужно пытаться найти. Мы показали, что у нас есть характер, просто не дотерпели на последних минутах. Нидерландцы забили гол практически из ничего. Нам нельзя опускать голову, поскольку турнир состоит не из одного матча, а как минимум из трех".

Зинченко также ответил на вопрос о том, удивила ли украинскую команду сборная Нидерландов:

"Мы ожидали такой игры, поскольку она любит быть на мяче и действовать первым номером. "Оранжевые" много времени владели мячом, особенно в первом тайме. Нам было очень сложно выходить из обороны, потому что соперник контролировал игру. Я считаю, что в первом тайме мы сели низко и не создавали того давления, которое было во второй половине. Когда мы отбирали мяч, то не успевали занять позиции, чтобы достичь того контроля, который мы стремились".

Также он подчеркнул, что команда должна убирать те ошибки, которые были допущены:

"Ошибки были, и довольно много. Особенно когда мы теряли мяч в простых ситуациях, а потом отбирали его несколько минут".

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Георгий Бущан:

"К сожалению, не дотянули до конца игры. В моменте с третьим голом надо было просто выбить мяч, отвести угрозу от своих ворот. Но ничего страшного, это футбол, это жизнь. Мы не вешаем нос и с оптимизмом смотрим на следующие, решающие матчи в группе".

Бущан отметил, что, несмотря на поражение, в команде - хорошая атмосфера:

"В команде нормальная атмосфера. Немного расстроились, что не смогли добыть ничью, ведь в выездной встрече с Нидерландами это был бы хороший результат. Но мы верим в себя, все поддерживаем друг друга. Главный тренер после поединка выразил свою поддержку. Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч. Мы вытащили эту игру, но, к сожалению, не дотянули до финального свистка".

Нидерланды - Украина: итоги матча

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.

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Автор: Антон Дударь