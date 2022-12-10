Сборная Бразилии оплакивает поражение хорватам.

Лидер сборной Бразилии Неймар прокомментировал вылет своей команды из ЧМ-2022. Главные фавориты турнира сенсационно уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

"Это похоже на ужасный сон. Не могу поверить, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль. Я хочу сказать спасибо бразильским болельщикам за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды. К сожалению, мы не осуществили своей мечты, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него", - сказал Неймар для корреспондента сразу после поединка.

Добавим, что Неймар прямо на поле заплакал после поражения. На вопрос журналиста, готов ли 30-летний бразилец завершить выступления за сборную, Неймар ответил:

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"Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо понимаю. Сказать сейчас, что это конец, следовательно, поспешить. Посмотрим что будет дальше. Дверь в сборную я не закрываю, но я и не говорю на 100%, что останусь. Я ничего не гарантирую", - добавил Неймар.

Напомним, что главный тренер сборной Бразилии Тите подал в отставку после поражения хорватам.

Бразильская команда набрала 6 очков на групповом этапе, обыграв Швейцарию (1:0) и Сербию (2:0), но уступив Камеруну (0:1). В 1/8 финала Бразилия разгромила Южную Корею (4:1).

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