Роберто Де Дзерби прокомментировал победу "горняков" над "Металлистом 1925".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби отреагировал на победу в 4-м туре УПЛ над "Металлистом 1925".

Слова 42-летнего специалиста приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Все победы важны и по-своему красивы. Сегодня мы были физически и ментально уставшими после матча с "Генком". Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля и внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к матчам УПЛ. Но у нас это получилось", - сказал итальянец.

"Мы не сыграли хорошо в первом тайме, но не думаю, что сегодня в чемпионате Украины существуют команды, которые играют лучше, чем мы. Представьте, что будет, когда мы будем играть хорошо. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем "Шахтер" в первом тайме. Я очень доволен командой. Все ребята профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно играя против закрытых оборонительных команд. Надо работать над деталями", - добавил Де Дзерби.

Читайте также"Он - футбольный маньяк": легенда Шахтера потрясен от работы с новым тренером

Донецкий "Шахтер" в сезоне 2021/2022: главное

"Горнякам" осталось сделать один шаг в групповой этап Лиги чемпионов. 17 и 25 сентября дончане проведут матчи квалификации с французским "Монако".

"Шахтер" успел выиграть три поединка в УПЛ вместе с Роберто Де Дзерби, но так же уже состоялось первое поражение итальянца в чемпионате Украины.

Автор: Артем Будрин