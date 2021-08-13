"Горняки" во втором тайме прибавили оборотов и обыграли новичка лиги.

В рамках 4-го тура Украинской Премьер-Лиги "Металлист 1925" пожаловал в гости к "Шахтеру". Донецкий клуб без проблем справился с харьковчанами.

В первом тайме зрители голов не увидели, но во второй половине встречи "горняки" добавили оборотов и дважды забили. Поединок завершился победой подопечных Роберто Де Дзерби. Сейчас "Шахтер" имеет 9 очков в турнирной таблице после четырех туров. У "Металлиста 1925" на три зачетных балла меньше после аналогичного количества матчей.

Напомним, что 17 августа дончане проведут игру квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

"Шахтер" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М. Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А. Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82)

"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Е. Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д. Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81)

Видеообзор матча

Видео голов

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Поединки 4-го тура УПЛ пройдут с 13 по 18 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Перед этим туром в гонке бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча.

Автор: Артем Будрин