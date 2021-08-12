Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 4-го тура

Очередной тур чемпионата Украины стартует 13 августа.

С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Тур откроется матчем "Шахтера", а "Динамо" сыграет 18 августа. Расписание матчей 13 августа 19.30. "Шахтер" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" 14 августа 17.00. "Верес" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Заря" - "Минай" Трансляция - УНИАН ТВ 19.30. "Десна" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 15 августа 17.00. "Колос" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Львов" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 16 августа 19.00. "Мариуполь" - "Черноморец" Трансляция - ТК "Футбол" 18 августа 19.30. "Ингулец" - "Динамо" Трансляция - ТК "Футбол" Украинская Премьер-лига: перед 4-м туром После трех туров в турнире лидируют "Динамо" и "Десна", которые набрали 9 очков. В то же время "Шахтер" уже успел один раз проиграть.

Без набранных очков пока идут две команды - "Ингулец" и "Черноморец".

В гонке бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча. Автор: Антон Дударь

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