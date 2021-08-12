Десна - один из лидеров УПЛ / фото ФК Десна
С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
Тур откроется матчем "Шахтера", а "Динамо" сыграет 18 августа.
Расписание матчей
13 августа
19.30. "Шахтер" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
14 августа
17.00. "Верес" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Заря" - "Минай"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Десна" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
15 августа
17.00. "Колос" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Львов" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
16 августа
19.00. "Мариуполь" - "Черноморец"
Трансляция - ТК "Футбол"
18 августа
19.30. "Ингулец" - "Динамо"
Трансляция - ТК "Футбол"
Украинская Премьер-лига: перед 4-м туром
- После трех туров в турнире лидируют "Динамо" и "Десна", которые набрали 9 очков. В то же время "Шахтер" уже успел один раз проиграть.
- Без набранных очков пока идут две команды - "Ингулец" и "Черноморец".
- В гонке бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча.