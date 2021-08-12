С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Тур откроется матчем "Шахтера", а "Динамо" сыграет 18 августа.

Расписание матчей

13 августа

19.30. "Шахтер" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 1"

14 августа

17.00. "Верес" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Заря" - "Минай"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Десна" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

15 августа

17.00. "Колос" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Львов" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

16 августа

19.00. "Мариуполь" - "Черноморец"

Трансляция - ТК "Футбол"

18 августа

19.30. "Ингулец" - "Динамо"

Трансляция - ТК "Футбол"

Украинская Премьер-лига: перед 4-м туром

  • После трех туров в турнире лидируют "Динамо" и "Десна", которые набрали 9 очков. В то же время "Шахтер" уже успел один раз проиграть.
  • Без набранных очков пока идут две команды - "Ингулец" и "Черноморец".
  • В гонке бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча.

Автор: Антон Дударь