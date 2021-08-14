После первых двух туров "монегаски" имеют лишь один зачетный пункт.

Во втором туре чемпионата Франции сезона 2021/2022 "Монако" сенсационно проиграл "Лорьяну".

"Монако" после двух стартовых поединков нового сезона Лиги 1 набрал всего одно очко (домашняя ничья с "Нантом").

"Монегаски" разыграют путевку в групповой этап Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" 17 и 25 августа в Монако и Харькове соответственно.

Главный наставник "Монако" Нико Ковач, некогда тренировавший мюнхенскую "Баварию", отмечал перед игрой:

"Сначала нужно подготовиться к "Лорьяну", а уже потом думать о "Шахтере". В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, ведь они дважды обыграли "Реал" Мадрид. У "Шахтера" много бразильских футболистов, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник, с которым нам приходилось встречаться в квалификации. "Шахтер" - грозный соперник, привыкший к матчам Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества", - сказал Ковач.

"Лорьян" - "Монако" - 1:0

Гол: Моффи, 31 (пенальти)

"Лорьян": Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игорь Силва, Лапорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 67), Лорьенте (Грбич, 84), Моффи (Амель, 84)

"Монако": Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Тшуамени, Гиот (Диатта, 70), Жан Лукас (Головин, 58), Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 68), Якобс (Кайю Энрике, 57), Боаду (Бен-Йеддер, 57)

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Автор: Артем Будрин