Скрипник и Сидорчук стали главными героями 13-го тура УПЛ.

С 30 октября по 1 ноября прошли матчи 13-го тура украинской Премьер лиги.

По итогам тура были определены лучшие футболист и тренер украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

В номинации на звание лучший тренер первенства Украины победу одержал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник.

В 13-м туре "Заря" под руководством 51-летнего специалиста одержала сокрушительную победу над "Металлистом 1925" со счетом 6:1. Для луганского коллектива это уже четвертая разгромная победа в текущем чемпионате.

Читайте такжеПетраков довызвал в сборную Украины футболиста ШахтераА вот награда лучшему футболисту по итогам 13-го тура украинской Премьер лиги досталась 30-летнему полузащитнику киевского "Динамо" Сергею Сидорчуку.

В выездном поединке этого тура киевский клуб обыграл "Мариуполь" со счетом 3:2, Сидорчук отметился дублем.

Добавим, что в состав экспертного совета, который определял лучших по итогам тура, вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Автор: Владимир Медяник