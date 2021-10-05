В первую тройку вошли три клуба из АПЛ.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-пятерке лиг Европы, а фактически - во всей Европе.

Он был опубликован на сайте CIES.

По итогам подсчетов возглавил рейтинг "Манчестер Сити". Состав чемпиона АПЛ оценивается в 1,28 миллиарда евро.

"Ман Сити" совсем немного опередил своего соседа по городу - "Манчестер Юнайтед". В тройку также вошел еще один представитель АПЛ "Челси".

10 клубов с самыми дорогими составами в Европе

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,280 млрд евро

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,214 млрд евро

3. "Челси" (Англия) - 946 млн евро

4. "Барселона" (Испания) - 896 млн евро

5. "Бавария" (Германия) - 890 млн евро

6. "Ливерпуль" (Англия) - 868 млн евро

7. "Реал" (Испания) - 846 млн евро

8. "ПСЖ" (Франция) - 808 млн евро

9. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 687 млн евро

10. "Атлетико" (Испания) - 662 млн евро

Стоимость составов клубов актуальна по состоянию на 1 октября. Игроки, находящиеся в арендах, не учитывались.

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"Манчестер Сити": достижения в новейшей истории клуба

За последние десять лет "Манчестер Сити" пять раз становился чемпионом Англии.

Кроме того, за этот период команда два раза выиграла Кубок Англии, шесть раз - Кубок лиги и трижды - Суперкубок Англии.

На евроарене "Ман Сити" в 2021 году впервые дошел до финала Лиги чемпионов, но уступил там "Челси".

Автор: Антон Дударь