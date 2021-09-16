Сборная Украины ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

В трех матчах под руководством нового тренера "желто-синие" не смогли выиграть ни разу.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учитываются результаты команд за последний месяц. Он опубликован на официальном сайте ФИФА. Сборная Украины в мировой классификации потеряла две позиции и теперь располагается на 27-м месте. Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Бельгии. Топ-10 рейтинга ФИФА Читайте также "Сердце болит": тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Чехией Сборная Украины: матчи в сентябре В сентябре сборная Украины провела свои первые поединки под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова.

В квалификации на ЧМ-2022 Украина сперва сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а затем с Францией (1:1).

8 сентября "желто-синие" провели контрольный матч против Чехии, который также завершился вничью - 1:1. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter