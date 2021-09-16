Сборная Украины / фото REUTERS

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учитываются результаты команд за последний месяц.

Он опубликован на официальном сайте ФИФА.

Сборная Украины в мировой классификации потеряла две позиции и теперь располагается на 27-м месте.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Бельгии.

Топ-10 рейтинга ФИФА

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Сборная Украины: матчи в сентябре

  • В сентябре сборная Украины провела свои первые поединки под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова.
  • В квалификации на ЧМ-2022 Украина сперва сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а затем с Францией (1:1).
  • 8 сентября "желто-синие" провели контрольный матч против Чехии, который также завершился вничью - 1:1.

Автор: Антон Дударь