Победа над "Севильей" позволила "Жироне" сохранить за собой лидерство в чемпионате Испании.

В воскресенье, 21 января, "Жирона" разгромила "Севилью" в домашнем поединке 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Хет-триком в этой игре отличился украинский нападающий Артем Довбик.

Главный тренер "бело-красных" Мичел прокомментировал победу своих подопечных и оценил перформанс украинца в этой встрече.

"Это невероятно, насколько быстро нам удавалось играть. Мы играли очень решительно. Довбик обладает безумной способностью забивать голы. Третий гол - один из самых эффектных, которые мы видели.

Без мяча мы должны быть агрессивны в атаке. Нам тяжело играть вторым номером, но у меня такое чувство, что мы лучше защищаемся в атаке. Порту был невероятный, Цыганков агрессивен, Савиньо… они прекрасно ладят как одноклубники. Мои игроки заслуживают всего, наблюдать за их тренировками - это зрелище, я получаю от них огромное удовольствие и понимаю, каким талантом они обладают.

Я вижу, что "Реал", "Барселона" и "Атлетико" способны выиграть десять матчей подряд, но в моей голове нет нужды в этом. Это только в руках лучших в мире, всем остальным нужно думать об игре за игрой. У нас есть 20 очков до седьмого места, это хороший отрыв. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам придется сразиться против таких грандов как "Реал", "Атлетико" и так далее.

Довбик и Стуани? У меня два отличных нападающих. Мы хорошо действуем в штрафной и отдаем много мячей в штрафную. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, "Жирона" обыграла "Севилью" со счетом 5:1. Помимо хет-трика Артема Довбика, голами в этой игре также отличились Виктор Цыганков и Кристиан Стуани.

Подопечные Мичела набрали по итогам этого тура 52 очка и занимают первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Отметим, что в активе Артема Довбика уже 14 забитых голов и 6 ассистов в 20 играх за "Жирону" в Ла Лиге. Он вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата. Виктор Цыганков сыграл 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса.

Свой следующий матч "Жирона" сыграет 24 января. В рамках 1/4 финала Кубка Испании "бело-красные" сыграют против "Мальорки".

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