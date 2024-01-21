Хет-трик Артема Довбика и гол Виктора Цыганкова помогли "Жироне" взять три очка в игре с "Севильей".

В воскресенье, 21 января, состоялся поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Севилью".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре открыли гости - на 10-й минуте Исаак Ромеро забил с передачи Адрия Педросы. Спустя три минуты "Жироне" удалось сравнять счет - отличился Артем Довбик. Ассистировал ему Савио. Еще две минуты спустя украинский нападающий оформил дубль, забив после паса Порту. На 19-й минуте Артем Довбик получил пас от Яна Коуту и потрясающим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот, оформив хет-трик в этой игре.

Видео дня

На 56-й минуте в ворота "Севильи" залетел четвертый мяч - Виктор Цыганков забил с передачи Савио. На 89-й минуте в ворота гостей влетел пятый мяч - Кристиан Стуани забил с передачи Мигеля Гутьерреса.

"Жирона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 - Ромеро, 10

"Жирона": Гассанига, Коуто, Блинд, Хуанпе (Якобишвили, 30), Гутьеррес, Цыганков (Валери, 66), Мартин, Эррера (Солис, 66), Савио (Торре, 73), Порту, Довбик (Стуани, 73)

"Севилья": Дмитрович, Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса, Соу (Агуме, 77), Жордан, Сусо (Меджбри, 62), Окампос (Мариано, 77), Ромеро (Ламела, 62)

Предупреждения: Соу, 61, Меджбри, 63

Видео хет-трика Довбика и гола Цыганкова:

Отметим, что в стартовом составе "Жироны" на эту игру вышли сразу два украинца - Виктор Цыганков и Артем Довбик. Довбик сыграл 75 минут и был признан лучшим игроком этой встречи. Статистический портал Sofascore оценил его игру в 9,2 балла. Цыганков провел на поле 66 минут и получил оценку 7,4 балла.

"Жирона" набрала 52 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с 16 баллами занимает 17-ю позицию.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Сельты", а "Севилья" встретится с "Осасуной".

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