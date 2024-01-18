Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес / фото REUTERS

С 19 по 22 января будут сыграны матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24. 

"Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука в рамках этого тура сыграет против "Атлетика" Бильбао. Игра состоится 20 января. 

21 января "Реал" Андрея Лунина встретится с "Альмерией", а "Жирона" Цыганкова и Довбика примет на своем поле "Севилью". 

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"Барселона" в 21-м туре Ла Лиги отправится в гости к "Бетису". 

Испанская Ла Лига: расписание матчей 21-го тура

  • Пятница, 19 января
  • 22:00 "Алавес" - "Кадис"

Суббота, 20 января

  • 15:00 "Райо Вальекано" - "Лас-Пальмас"
  • 17:15 "Вильярреал" - "Мальорка"
  • 19:30 "Валенсия" - "Атлетик"
  • 22:00 "Сельта" - "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 21 января

  • 15:00 "Осасуна" - "Хетафе"
  • 17:15 "Реал" - "Альмерия"
  • 19:30 "Бетис" - "Барселона"
  • 22:00 "Жирона" - "Севилья"

Понедельник, 22 января

  • 22:00 "Гранада" - "Атлетико"

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона", в активе которой 49 набранных очков. На второй позиции с 48 баллами идет мадридский "Реал". Далее расположены "Атлетик" Бильбао и "Барселона" - по 41 баллу. 

В зоне вылета находятся: "Кадис" (18-е место, 15 очков), "Гранада" (19-е место, 11 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков). 

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