"Жирона" в 21-м туре чемпионата Испании встретится с "Севильей".

С 19 по 22 января будут сыграны матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24.

"Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука в рамках этого тура сыграет против "Атлетика" Бильбао. Игра состоится 20 января.

21 января "Реал" Андрея Лунина встретится с "Альмерией", а "Жирона" Цыганкова и Довбика примет на своем поле "Севилью".

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"Барселона" в 21-м туре Ла Лиги отправится в гости к "Бетису".

Испанская Ла Лига: расписание матчей 21-го тура

Пятница, 19 января

22:00 "Алавес" - "Кадис"

Суббота, 20 января

15:00 "Райо Вальекано" - "Лас-Пальмас"

17:15 "Вильярреал" - "Мальорка"

19:30 "Валенсия" - "Атлетик"

22:00 "Сельта" - "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 21 января

15:00 "Осасуна" - "Хетафе"

17:15 "Реал" - "Альмерия"

19:30 "Бетис" - "Барселона"

22:00 "Жирона" - "Севилья"

Понедельник, 22 января

22:00 "Гранада" - "Атлетико"

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона", в активе которой 49 набранных очков. На второй позиции с 48 баллами идет мадридский "Реал". Далее расположены "Атлетик" Бильбао и "Барселона" - по 41 баллу.

В зоне вылета находятся: "Кадис" (18-е место, 15 очков), "Гранада" (19-е место, 11 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков).

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